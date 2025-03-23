Українські легіонери зіграли свої хвилини в МЛС. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 5-й тур

Коламбус Крю – Нью-Йорк Сіті – 0:0

Канзас-Сіті – Лос-Анджелес – 0:2

Голи: Мартінес, 18, Лонг, 54

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Коламбус Крю та Нью-Йорк Сіті поділили очки. Попри те, що господарі мали шалену перевагу, їм не вдалося забити бодай один гол. Зрештою, як і супернику. Захисник Євген Чеберко вийшов у стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин. Українець віддав 86 передач, а його точність склала 93%. Це найліпший результат серед усіх гравців Коламбус Крю. Він взяв участь у кількох атаках і навіть пробив, але над воротами. Чеберко здійснив сім виносів, шість разів повернув втрачений м'яч, виграв два єдиноборства.

Коламбус Крю перебуває наразі на шостій сходинці з 9 балами. Лідирує у таблиці Філадельфія з 12, а Інтер Маямі, за який грає Лео Мессі, має 10 балів.

Лос-Анджелес переграв Канзас-Сіті. Мартінес забив на 18-й хвилині, прорвавшись по флангу і переправивши м'яч потужним ударом. По перерві Лонг подвоїв перевагу своєї команди, вдало зігравши на добиванні після подачі стандарту. Артем Смоляков з'явився на полі, але зіграв лише одну хвилину. За короткий час українець лише раз доторкнувся до м'яча.

Лос-Анджелес має дев'ять балів і перебуває на другій сходинці. Ванкувер випереджає команду Смолякова на три пункти.

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