Український легіонер ЛАСКа та гравець збірної України Євген Чеберко потрапив у символічну команду 6-го туру Ліги Європи.

Чеберко знову отримав ігровий час у ЛАСКу – команда скористалася осічкою Зальцбурга і вирвалася на вершину

Його ЛАСК здійснив камбек у результативному матчі проти Лудогорця, а сам 22-річний оборонець провів на полі весь поєдинок. Ба більше, для нього це був перший двобій у футболці австрійців в ЛЄ – вдалий дебют попри помилку під час забитого гола болгар.

Команда Чеберка у групі J посіла третю сходинку та вилетіла з Ліги Європи. Її суперниками на груповому етапі були Тоттенхем, Антверпен та Лудогорець.

Ліга Європи: Тоттенхем здолав Антверпен, ЛАСК здійснив камбек після помилки Чеберка, шосте поспіль фіаско Яремчука і Ко