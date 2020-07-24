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Чеберко офіційно представлений у статусі гравця ЛАСКа

09:52 - Читать на русском
Чеберко офіційно представлений у статусі гравця ЛАСКа
Євген Чеберко / ФК ЛАСК

Австрійський ЛАСК презентував новачка – захисника Євгена Чеберка, який перейшов із луганської Зорі.

Нагадаємо, Зоря отримала за трансфер капітана молодіжної збірної України близько 300 тисяч євро, а сам Чеберко підписав контракт на 4 роки. 22-річний центрбек вже представлений у новому клубі, зазначає Команда 1.

Гендиректор Зорі підтвердив чотири втрати – двоє гравців повертаються в Динамо, ще двох продали в європейські клуби

"У мене є мрія – спробувати свої сили в Європі. Про ЛАСК чув, що це команда хорошого рівня, грала в Лізі Європи, добре виступає в чемпіонаті. Думаю, якщо все вийде, для мене це буде хорошим кроком у розвитку кар'єри в подальшому", – сказав Чеберко під час презентації.

Зауважимо, у сезоні 2019/20 Євген провів за Зорю 33 матчі в усіх турнірах та записав до свого активу 2 асисти.

Капітан молодіжної збірної України переходить у цікавий європейський клуб – сумісність, конкуренти та перспективи

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Трансфери Світ Головне Євген Євген Чеберко ЛАСК ЛАСК Українці за кордоном Зоря Зоря
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