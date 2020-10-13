Відомий журналіст Ігор Циганик поділився черговим інсайдом про український футбол. Оборонець збірної України Євген Чеберко був близький до повернення на батьківщину.

Зоря прагнула орендувати центрбека на сезон 2020/21, заявив журналіст у своїй авторській програмі Циганик LIVE.

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Чеберко був за крок від повернення в команду Скрипника. Проте, луганський клуб не зміг домовитися з австрійським ЛАСКом щодо умов переходу. Як наслідок, Чеберко залишився у Лінці, маючи чинний до літа 2024-го контракт із "чорно-білими".

Українець став гравцем ЛАСКа влітку, перебравшись із Зорі за 300 тисяч євро. Євген Чеберко дебютував у чемпіонаті Австрії в 2-му турі місцевої Бундесліги, відігравши 45 хвилин проти ВСГ Сваровскі. Після дебюту оборонець жодного разу не потрапив до заявки нової команди.

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