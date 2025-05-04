У ніч на неділю, 4 травня, в 11-му турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про ігри українців читайте на "Футбол 24".

МЛС, 11-й тур

Коламбус Крю – Шарлотт – 4:2

Голи: Шамбост, 25, Россі, 39 (п.), Джексон, 51, Расселл-Роу, 81 – Заха, 45+2 (п.), Абада, 64

Остін – Міннесота Юнайтед – 0:3

Голи: Санчес, 22 (аг.), Марканіч, 35, Перейра, 90+1

Лос-Анджелес – Х'юстон Динамо – 2:0

Голи: Ордаз, 10, Ебобессе, 79

Вилучення: Ескобар, 90+5 (Х'юстон Динамо, друга жовта картка)

Монреаль – Філадельфія Юніон – 1:2

Голи: Вріоні, 45+3 – Вассілев, 2, Уре, 84

Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство

Продовжує свою переможну ходу Коламбус Крю. Цього разу представник штату Огайо вдома у непростій зарубі перестріляв міцний Шарлотт. Команди влаштували справжнє гольове шоу, забивши на двох 6 м'ячів.

Український захисник господарів Євген Чеберко вже традиційно вийшов в основі і провів на полі весь поєдинок. Цікаво, що наприкінці першого тайму саме наш земляк допоміг своїй команді заробити пенальті, коли у боротьбі з суперником змусив останнього зіграти рукою. Коламбус набрав 24 очки і впевнено очолює Східну конференцію, випереджаючи Філадельфію на 2 пункти.

Остін на своєму полі згорів Міннесоті. Гості відвантажили у ворота техасців три сухих голи. Український захисник Олександр Сваток вийшов з перших хвилин і провів на полю всі гру. Цікаво, що перший м'яч господарі забили самі собі: удар Перейри з гострого кута підкоригував капітан Остіна Санчес, Сваток спостерігав, як голкіпер легко забере сферу, однак та підло проскочила поміж ніг воротаря.

Остін після 11-ти турів йде у турнірній таблиці Західної конференції на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 16 очок.

Лос-Анджелес без особливих проблем здолав Х'юстон і піднявся у пул команд, які претендують на вихід в 1/8 фіналу турніру. Український захисник Артем Смоляков потрапив у заявку, але весь матч провів на лаві запасних.

Ще одна команда, за яку виступає українець – Монреаль – вдома програла Філадельфії. Пропустивши на старті канадці зуміли забити "в роздягальню" і починали другий тайм з чистого листа. Господарі тримались, однак знову пропустили перед самим свистком, а вдруге відігратись вже не змогли. Український нападник Геннадій Синчук пропустив гру через ушкодження.

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