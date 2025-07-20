У ніч на неділю, 20 липня, у черговому турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про ігри українців читайте на "Футбол 24".

МЛС

Коламбус Крю – ДС Юнайтед – 2:1

Голи: Газдаг, 32 (пен.), Лаппалайнен, 78 – Бентеке, 48

Монреаль – Чикаго Файр – 0:2

Голи: Кейперс, 13, Елліот, 54

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гелаксі – 3:3

Голи: Буанга, 26, 67, Ділросун, 31 – Габріель, 36 (пен.), 79, Йосіда, 90+7

Вилучення: Сегура, 90+1

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Коламбус Крю здобув непросту перемогу над ДС Юнайтед. Клуб Євгена Чеберка вийшов вперед на 32-й хвилині після гола Газдага з пенальті.

Незадовго після перерви ДС Юнайтед відквитав один м'яч – відзначився Бентеке. Рахунок довгий час залишався нічийним, але під кінець другого тайму господарі забили другий гол. Після перемоги над ДС Коламбус посідає четверту сходинку турнірної таблиці Східної конференції. Український захисник команди Євген Чеберко вийшов в основі і відіграв увесь матч.

Монреаль вдома поступився Чикаго Файр. Гості забили вже на 13-й хвилині, а у другому таймі збільшили свою перевагу завдяки голу Елліота. Український форвард Монреаля Геннадій Синчук вийшов в основі свого клубу та провів на полі 63 хвилини. Наразі Монреаль розташовується на останньому, 15-у місці Східної конференції, в доробку команди 15 очок.

Лос-Анджелес вдома видав результативну нічию з Лос-Анджелес Гелаксі. Господарі вели в рахунку 2:0 завдяки дублю Буанга, Гелаксі відквитав один м'яч завдяки пенальті. Після перерви Лос-Анджелес повернув собі перевагу в два м'ячі, але розгубив її, пропустивши третій гол на 90+7-й хвилині. Український захисник Артем Смоляков вийшов на заміну наприкінці основного часу матчу.

Клуб українця набрав 36 очок і наразі йде на п'ятій сходинці Західної конференції.

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