У ніч на неділю, 13 липня, у черговому турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про ігри українців читайте на "Футбол 24".

МЛС

Цинциннаті – Коламбус Крю – 2:4

Голи: Буха, 1, Евандер, 5 – Россі, 42, Арфстен, 45+3, Робінсон, 59 (аг.), Хабрун, 90+3

Орландо Сіті – Монреаль – 1:1

Голи: Охеда, 28 – Овусу, 83 (п.)

Остін – Нью-Інгленд Революшн – 0:0

Лос-Анджелес – Даллас – 2:0

Голи: Ордас, 31, Буанга, 45 (п.)

Синчук з Монреалем не зумів пробитися до півфіналу, зігравши внічию – українець взяв участь у гольовій атаці

Коламбус Крю на виїзді полоскотав нерви своїм уболівальникам у матчі з Цинциннаті. Представник штату Огайо вже на 5-й хвилині "горів" з рахунком 0:2. Однак під кінець тайму Россі зумів відродити інтригу, а вже у доданий час Арфстен відновив статус-кво.

У другій половині зустрічі теж все вирішили останні миттєвості: на 90-й хвилині захисник Цинциннаті зрізав м'яч у власні ворота, а згодом Крю остаточно добили суперника, піднявшись з 41-м очком на четверту сходинку турнірної таблиці Східної конференції. Український захисник Коламбуса Євген Чеберко вийшов в основі і відіграв увесь матч.

Монреаль у гостях врятував нічию з Орландо Сіті. Канадійці пропустили в середині першого тайму і відігратись змогли лише наприкінці зустрічі – екс-форвард Штутгарта Овусу з пенальті відновив рівновагу і встановив остаточний рахунок. Український форвард Монреаля Геннадій Синчук вийшов в основі і провів на полі 63 хвилини.

Нічия принесла Монреалю 15-те очко, однак залишила на останній сходинці Східної конференції.

Остін вдома розписав безгольову нічию з Нью-Інгленд Революшн. Український захисник Олександр Сваток вийшов на заміну на 57-й хвилині і допоміг своїй команді втримати ворота на замку.

Остін набрав 27 очок і наразі йде на дев'ятій сходинці Західної конференції, яка дозволяє взяти участь у плей-офф на стадії 1/16 фіналу.

У ще одному матчі Лос-Анджелес здобув впевнену перемогу над Далласом. Каліфорнійці обмежились двома голами, забитими у першому таймі (один з них – з пенальті). Український захисник Артем Смоляков потрапив до заявки команди, однак всю гру провів у запасі.

Як наслідок, Лос-Анджелес набрав 32 очки і посідає шосту сходинку в Західній конференції.

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