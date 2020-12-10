Чеберко дебютує у стартовому складі ЛАСКа в Лізі Європи
20:55 - Читать на русском
Захисник ЛАСКа Євген Чеберко вперше вийде у старті австрійської команди в матчі Ліги Європи.
Наставник ЛАСКа Домінік Тальгаммер вирішив включити українця до стартового складу на матч Ліги Європи проти Лудогорця.
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Відзначимо, що цей поєдинок стане першим для Чеберка за австрійську команду в рамках цього турніру. Початок матчу Лудогорець – ЛАСК о 22:00.
До слова, Чеберко виходив у 4 матчах у складі австрійців у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.
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