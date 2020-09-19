ЛАСК в рамках другого туру австрійської Бундесліги на виїзді зустрічався з Тіролем. Поєдинок закінчився бойовою нічиєю (1:1), а у складі гостей вперше в чемпіонаті з'явився захисник молодіжної збірної України Євген Чеберко. Він вийшов зі стартових хвилин і провів на полі перший тайм. Після перерви його замінив Андраде.

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Нагадаємо, у першому турі в матчі з Аустрією Чеберко весь матч провів на лаві запасних.

До слова, Євген перейшов до австрійського клубу в середині липня з луганської Зорі, підписавши угоду до 2024 року. Луганці отримали за свого півзахисника 300 тисяч євро.

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