Че Че та Буено дебютували за Сан-Паулу

Колишні гравці Динамо Че Че та Вітор Буено провели дебютний матч у складі Сан-Паулу.

Чемпіонат Бразилії-2019, 1 тур

Сан-Паулу – Ботафого – 2:0

Голи: Евертон, 41, Хадсон, 83

Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

Сан-Паулу у 1 турі Серії А приймав Ботафого. Екс-хавбек Динамо Че Че вийшов у старті та відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на іншого екс-динамівця Вітора Буено.

Обидва футболісти переїхали на Морумбі цього березня. Вони провели в Україні половину сезону, але так і не змогли закріпитись у складі команди Олександра Хацкевича.