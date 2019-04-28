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Че Че та Буено дебютували за Сан-Паулу

09:15 303 Читать на русском
Че Че та Буено дебютували за Сан-Паулу
Че Че / ФК Сан-Паулу

Колишні гравці Динамо Че Че та Вітор Буено провели дебютний матч у складі Сан-Паулу.

Чемпіонат Бразилії-2019, 1 тур

Сан-Паулу – Ботафого – 2:0

Голи: Евертон, 41, Хадсон, 83

Сідклей розповів, що Че Че тримав у таємниці можливий відхід з Динамо, а Буено не вірив у перехід в Сан-Паулу

Сан-Паулу у 1 турі Серії А приймав Ботафого. Екс-хавбек Динамо Че Че вийшов у старті та відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на іншого екс-динамівця Вітора Буено.

Обидва футболісти переїхали на Морумбі цього березня. Вони провели в Україні половину сезону, але так і не змогли закріпитись у складі команди Олександра Хацкевича.

Теги
Світ Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Ботафого Ботафого Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Вітор Буено Вітор Буено
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