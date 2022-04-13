Ботафого закрив трансфер Че Че з Сан Паулу, повідомляє Goal. "Одинока зірка" погодилась заплатити 5 млн реалів Атлетіко Мінейро за хавбека (3 млн євро) за 70% прав на гравця.

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Зазначається, що ця сума – компенсація за достроково розірвану орендну угоду, адже права на Че Че належали Сан Паулу. Наразі Ботафого очолює екс-наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Додамо, що Че Че виступав за київське Динамо з літа 2018-го по квітень 2019 року. За цей час бразилець провів 16 матчів за "біло-синіх", у яких відзначився 1 асистом.

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