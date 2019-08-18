Че Че розповів про прояви расизму в Україні

Колишній бразильський хавбек Динамо Че Че розповів про проблеми, з якими зіштовхнувся в Україні.

"Був епізод з проявом расизму. Крім того, я хотів грати в усіх матчах, але цього не було. Я брав участь у зустрічах дубля. Для українців це нормально, але бразильці до цього не звикли, тому їм це не подобається.

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Але загалом – це був хороший досвід. Я став більш зрілим, навчився більше цінувати свою сім'ю, проводити більше часу вдома з дружиною і сином.

Прояви расизму? Таких епізодів було кілька, під час матчів. З уболівальниками Динамо не було таких моментів, це були фанати суперників, які іноді називали мене чорним.

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Я знав, що таке може статися, тому це сильно на мене не вплинуло. Я знав, що їду в країну з абсолютно іншою культурою, де, на жаль, чорношкірі люди в меншості. Я добре знаю, які у мене колір шкіри і раса, отже, ніяких проблем не було", – цитує Че Че Lance!.