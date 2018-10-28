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Че Че: Пропустивши п'ять ігор, я вийшов на поле й одразу приніс користь команді

26 жовтня 16:41 1555 Читать на русском
Че Че: Пропустивши п'ять ігор, я вийшов на поле й одразу приніс користь команді
Че Че / Соцмережі

Хавбек київського Динамо Че Че розповів про переможний матч з Ренном та свою адаптацію у Європі.

"Я дуже радий, що допоміг команді своєю результативною дією. Також задоволений, що, пропустивши п'ять ігор, я нарешті вийшов на поле й одразу приніс користь команді. Тому зараз я щасливий.

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Європейський футбол? Команди сповідують тут більш фізичний футбол. У Бразилії у тебе більше часу на те, аби подумати, прийняти рішення, суперник не опікує тебе так щільно. Також у Європі футбол більш швидкісний, динамічний.

Адаптація – це тривалий процес, вона продовжується день за днем, від тренування до тренування. Я повинен багато працювати і кожен день намагатися ставати кращим, аніж учора. Відчуваю, що поступово звикаю до нового для себе футболу і прогресую", – цитує Че Че офіційний сайт Динамо.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Динамо Динамо Ліга Європи Ренн - Динамо Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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