Че Че: Пропустивши п'ять ігор, я вийшов на поле й одразу приніс користь команді

Хавбек київського Динамо Че Че розповів про переможний матч з Ренном та свою адаптацію у Європі.

"Я дуже радий, що допоміг команді своєю результативною дією. Також задоволений, що, пропустивши п'ять ігор, я нарешті вийшов на поле й одразу приніс користь команді. Тому зараз я щасливий.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Європейський футбол? Команди сповідують тут більш фізичний футбол. У Бразилії у тебе більше часу на те, аби подумати, прийняти рішення, суперник не опікує тебе так щільно. Також у Європі футбол більш швидкісний, динамічний.

Адаптація – це тривалий процес, вона продовжується день за днем, від тренування до тренування. Я повинен багато працювати і кожен день намагатися ставати кращим, аніж учора. Відчуваю, що поступово звикаю до нового для себе футболу і прогресую", – цитує Че Че офіційний сайт Динамо.

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