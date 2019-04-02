Екс-хавбек Динамо Че Че прокоментував свій перехід у Сан-Паулу.

"З самого початку переговорів я дуже переживав, я хотів перебратися сюди. Проект, який мені представили в Сан-Паулу, просто неймовірний. Знову працювати з Кукою, маючи необхідну впевненість.

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Керівництво також розраховує на мене. Знаю, що від мене очікують багато чого, так що сподіваюся виправдати сподівання.

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Мої стосунки з Кукою почалися з його запрошення, коли я ще був футболістом Аудакса. Після цього ми багато працювали разом і перемагали. Сподіваюся, зможемо повторити. Також розраховую, що зможу поборотися за титули на новому місці", – цитує Че Че Globoesporte.