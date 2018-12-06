Че Че прокоментував результати Динамо в сезоні 2018/19

Півзахисник Динамо Че Че висловив власну думку щодо результатів київського Динамо в сезоні 2018/19.

"За межами рідної країни завжди доводиться непросто, але я розумів, з чим доведеться зіткнуться. В Україні зовсім інший футбол, ніж у Бразилії – тут більше акцентів робиться на фізику і тактику. Можна відзначити рівень тренувального процесу – він завжди дуже інтенсивний.

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Результати Динамо? В цілому баланс позитивний. Слава Богу, я вже зміг виграти один титул тут (Суперкубок України – прим. Футбол 24), а також зіграти в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. З кожним днем ​​я відчуваю себе все більш і більш адаптованим до українського футболу. Це новий досвід для мене, довелося зіткнуться з іншою культурою, але в цілому і я, і моя родина всім задоволені", – сказав Че Че jovempan.uol.com.br.

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