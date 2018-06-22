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Че Че попрощався з Палмейрасом

14 червня 10:52 587 Читать на русском
Че Че попрощався з Палмейрасом
Че Че / фото: ФК Палмейрас

Новоспечений гравець київського Динамо Че Че попрощався зі своїм колишнім клубом на спеціальній прес-конференції.

"Я прийшов сюди нікому невідомим футболістом і зумів виграти з командою чемпіонство, зіграв більше 100 матчів за клуб, і це не маленький подвиг. Як людина, я йду більш зрілим.

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Я отримував задоволення від гри тут, я думаю, що робив хороші речі, дуже круті, і я дуже задоволений. Я потрапив в клуб безкоштовно, а залишив йому хорошу суму. Це важливо і я повернувся, щоб подякувати", – цитує Че Че офіційний сайт Палмейраса.

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