Че Че попрощався з Палмейрасом

Новоспечений гравець київського Динамо Че Че попрощався зі своїм колишнім клубом на спеціальній прес-конференції.

"Я прийшов сюди нікому невідомим футболістом і зумів виграти з командою чемпіонство, зіграв більше 100 матчів за клуб, і це не маленький подвиг. Як людина, я йду більш зрілим.

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Я отримував задоволення від гри тут, я думаю, що робив хороші речі, дуже круті, і я дуже задоволений. Я потрапив в клуб безкоштовно, а залишив йому хорошу суму. Це важливо і я повернувся, щоб подякувати", – цитує Че Че офіційний сайт Палмейраса.