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Че Че: Найбільше в Україні здивувала якість життя та повага до іноземців

5 грудня 21:55 792 Читать на русском
Че Че: Найбільше в Україні здивувала якість життя та повага до іноземців
Че Че / Футбол 24

Хавбек Динамо Че Че розповів про свою адаптацію в Києві.

"Найгірше, з чим я тут зіткнувся в Україні – це холод. Спочатку були труднощі з мовою, але я займаюся, щоб краще адаптуватися. Що мене найбільше здивувало? Якість життя і повагу до іноземців ".

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За межами рідної країни завжди важко, але потрібно пристосовуватися до будь-яких ситуацій. Футбол в Україні більше фізичний і тактичний. У нас завжди дуже інтенсивні тренування. Я і моя сім'я здобуваємо новий досвід.

Своїми виступами я задоволений. Зіграв у кваліфікації Ліги чемпіонів і Лізі Європи", – цитує Че Че Dynamomania з посиланням на jovempan.uol.com.br.

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Динамо Динамо Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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