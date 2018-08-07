Че Че: Ми повинні залишатись холоднокровними, щоб досягти результату

Півзахисник Динамо Че Че поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Славії

"Грати в Лізі чемпіонів – мрія кожного футболіста. Хвилювання? Його потрібно подолати до стартового свистка. Впродовж матч ми повинні залишатись холоднокровними, щоб досягти результату.

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Звичайно, хотілося б забити гол, проте найголовніше – допомогти команді перемогти.

Моя адаптація? Сім'я вже приїхала в Київ і дуже мені допомагає", – цитує бразильця Blogosfera UOL.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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