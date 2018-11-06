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Че Че: Багато працюю, щоб отримати більше ігрового часу

15:28 9 Читать на русском
Че Че: Багато працюю, щоб отримати більше ігрового часу
Че Че / Фото: ФК Динамо

Хавбек Динамо Че Че слідкує за Палмейрасом, за який грав раніше, та хоче потрапити в основу київського клубу.

"Я розмовляв з Дуду, стежу за матчами Палмейраса. Думаю, їм залишилося зовсім небагато для того, щоб стати чемпіоном. Команда заслужила це своєю роботою.

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Що стосується якості життя в Україні, то у мене все добре. Я і моя сім'я дуже щасливі тут. Тутешній футбол відрізняється від бразильського. Багато фізичного контакту, але я старанно тренуюся, щоб отримувати більше ігрового часу", – цитує бразильського хавбека портал torcedores.

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Динамо Динамо Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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