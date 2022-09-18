"Я розмовляв з дружиною. Вона знає, що мені дуже часто сняться сни, як ми граємо на Донбас Арені. Навіть якщо ми живемо в Києві, то ми зі столиці їдемо на Донбас Арену, там граємо свій матч, і повертаємось назад у Київ.

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Зараз, коли читаєш новини з фронту, то це дарує нам надію. Сподіваюсь як мінімум повернутись на Донбас Арену як глядач. Може, я вже завершу свою футбольну кар'єру, але я обов’язково туди приїду.

У команди були свої амбіції та мрії – і вже другий раз їх руйнують. Я думаю, це останній раз, коли нам збивають ці плани. Ми повернемось, і вже буде будуватись така команда, яка буде боротися за найвищі місця в усіх турнірах, в яких грає", – цитує Кривцова Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар змушений був покинути Донецьк у 2014 році – остання гра на Донбас Арені за участю "гірників" датована 2 травня. Після цього "помаранчево-чорні" грали у Львові, Харкові та Києві, а зараз катаються між Варшавою та українськими містами.

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