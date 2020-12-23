"Як ставиться до мене батько? Я би не сказав, що упереджено. Це не те слово. Більше підходить дефініція "відповідально", бо справді важко. Він вимагає від мене набагато більше, ніж від інших гравців. В мене немає права на помилку навіть на тренуванні. Тато часто може мені "напхати".

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Історія з дитинства? Напевне, коли я грав за академію Динамо. Тоді він приходив на матч і я погано виглядав на футбольному полі. В мене з дитинства така звичка, що коли я граю і батько є на матчі, то я завжди оглядаюсь, де він є.

Якщо я дивився на нього і він мені показував нуль, то все – мені після матчу "хана". Потрібно було виправлятись на футбольному полі. Він не показував один, два чи три, лише нуль. А якщо просто добре відіграв, то після гри говорив мені про це", – цитує Дениса Брутальний футбол.

До слова, Костишин-молодший у поточному сезоні провів 14 матчів за Колос у всіх турнірах та встиг відзначитись двома голами. Ковалівці на зимову паузу пішли шостими з 18 заліковими балами.

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