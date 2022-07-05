18-річний англійський півзахисник став гравцем Лідса на повноцінній основі, інформує офіційний сайт клубу. З "павичами" він підписав 4-річний контракт.

Манчестер Сіті оголосив про трансфер хавбека збірної Англії

Преса раніше інформувала, що Г'ябі є частиною трансферу Калвіна Філліпса у Манчестер Сіті. Сума переходу 26-річного гравця збірної Англії на Етіхад склала майже 50 мільйонів євро, а Дарко оцінили в додаткові 5,8 млн. Молодий хавбек належав Сіті з 2018-го і грав у командах U-18 та U-23. Також в його активі кілька поєдинків за юнацькі збірні своєї країни.

Нагадаємо, минулий сезон підопічні Хосепа Гвардіоли завершили чемпіонами, на один пункт випередивши Ліверпуль. Лідс ледь врятувався від вильоту і фінішував 17-м.

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