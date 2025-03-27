"Я думаю, що хочу стати тренером. Частина мене вірить у це, але з іншого боку, у мене все ще є деякі сумніви. Після сезону я почну отримувати тренерські дипломи і проходити курси УЄФА A і УЄФА B. А потім я подивлюся, що мені робити далі", – сказав Ромелу в інтерв'ю Radio CRC.

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У цьому сезоні Лукаку забив за Наполі 10 голів і оформив 9 асистів у 29 матчах Серії А і Кубка Італії. Також він оформив дубль у ворота збірної України в останньому матчі за збірну Бельгії.

Раніше Лукаку виступав за Манчестер Юнайтед, Челсі, Евертон, Інтер і Рому.

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