Частина клубів УПЛ не приїхала на збори через питання про відставку Баранки, – канал Футбол 1

Клуби УПЛ не приїхали на збори, на яких повинне було відбутись голосування за розширення чемпіонату до 16 команд, через питання про відставку голови Комітету етики та чесної гри Франческо Баранки.

6 грудня повинні були відбутись збори клубів УПЛ з приводу розширення чемпіонату до 16 команд та боротьби з договірними матчами.

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Як повідомив канал Футбол 1, ряд клубів вирішили не брати участь у засіданні, оскільки знали, що буде підійматись питання про відставку голови Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки.

На збори прибули лише 6 з 12 клубів. Таким чином, не вдалось зібрати кворум.

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