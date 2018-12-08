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Частина клубів УПЛ не приїхала на збори через питання про відставку Баранки, – канал Футбол 1

00:05 110 Читать на русском
Частина клубів УПЛ не приїхала на збори через питання про відставку Баранки, – канал Футбол 1
Франческо Баранка / соцмережі

Клуби УПЛ не приїхали на збори, на яких повинне було відбутись голосування за розширення чемпіонату до 16 команд, через питання про відставку голови Комітету етики та чесної гри Франческо Баранки.

6 грудня повинні були відбутись збори клубів УПЛ з приводу розширення чемпіонату до 16 команд та боротьби з договірними матчами.

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Як повідомив канал Футбол 1, ряд клубів вирішили не брати участь у засіданні, оскільки знали, що буде підійматись питання про відставку голови Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки.

На збори прибули лише 6 з 12 клубів. Таким чином, не вдалось зібрати кворум.

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Теги
УПЛ Комітет етики та чесної гри ФФУ формат УПЛ Франческо Баранка
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