"Для Вінісіуса я не встановлював планку по голах. Його мобільність корисна для нас щодо створення моментів.

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У розмові з ним я поскаржився на необов'язкову втрату, він відповів, а я сказав йому: "Ні, той м'яч не слід було втрачати". Я не хочу обмежувати його геніальність, але часом він занадто сильно ризикує, і я трохи злюся. Хоча в інших матчах від його дій у мене дух захоплює. І статистика така, що я радію набагато частіше, ніж злюсь", – цитує наставника "вершкових" Marca.

Нагадаємо, що Реал здобув перемогу над Альмерією у другому турі Ла Ліги 3:1. Вінісіус забив третій м'яч і поставив крапку в матчі.

Реал переграв Альмерію – Лунін пропустив на 3-й, видав 7 сейвів і став 2 найкращим, галактичний Беллінгем, камбек Віні