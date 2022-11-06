У рамках 11-го туру УПЛ в Одесі гостюватиме київське Динамо. Чи зможе Чорноморець здобути першу перемогу у сезоні? Чи реабілітуються кияни за провал у єврокубках? Дізнаємося у неділю, 6 листопада. Початок матчу о 15:00.

Поточна форма

Одна з головних несподіванок сезону – виступи одеського Чорноморця. Перед початком 11-го ігрового дня "моряки" перебувають на останній позиції у турнірній таблиці. При цьому команда з Одеси залишається одним із двох учасників УПЛ, який у поточному сезоні ще не перемагав.

Немає сумнівів у тому, що Роман Григорчук зі своїм тренерським штабом виправить становище. Проте скільки часу необхідно одеситам, щоб знайти свою гру? Можливо, підйом розпочнеться саме з поєдинку проти Динамо.

Незважаючи на це, фаворитом недільного матчу вважається Динамо. Коефіцієнт Parimatch Ukraine на перемогу киян становить 1,44. Шанси на виграш господарів оцінюються у 7,40. Нічия розцінюється коефіцієнтом 4,50.

І хоч останнім часом кияни на контрасті успішно виступають в УПЛ у порівнянні з єврокубками, виїзд на берег Чорного моря буде дуже складним для "біло-синіх". У четвер динамівці знову програли у Лізі Європи – 0:2 від Фенербахче майже не здивували.

Ванат у грі з Фенербахче

Відтепер на киян не тиснутимуть переїзди та важкий графік – команда Мірчі Луческу змушена виправляти провал на старті сезону, якщо не хоче залишитися без єврокубків і все ще мріє про боротьбу за чемпіонство. Будь-яка втрата очок у внутрішній першості для Динамо може виявитися фатальною.

Те саме стосується і Чорноморця. Відступати одеситам нікуди. До того ж рівень футболу, продемонстрований у недавніх матчах дозволяє розраховувати на більше. Хлопці Григорчука ледве не перемогли Шахтар у вересні, втративши очки у компенсований час. Чому б не спробувати організувати проблеми для Динамо?

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



Крім того, бренд підтримує Збройні Сили України. Допомога Parimatch Ukraine ЗСУ та українцям вже сягнула майже 300 мільйонів гривень. Компанія буде продовжувати допомагати виборювати перемогу вільної нації.

Історія протистоянь

Востаннє одесити перемагали Динамо 5 років тому. Єдиним гравцем нинішнього Чорноморця, який був частиною тієї команди зразка 2017-го є Сергій Політило.

Попередня зустріч цих команд датована листопадом минулого року. Тоді в Одесі "моряки" були розгромлені з рахунком 1:6.

Склади команд змінилися у порівнянні з останнім матчем

Кадрова ситуація

У четвер повернувся у стартовий склад киян Георгій Бущан. Натомість його колега за амплуа Денис Бойко все ще лікується. Як і раніше, в лазареті перебувають Владислав Супряга та Микола Шапаренко. Наприкінці жовтня перелому ребер зазнав Владислав Дубінчак.

Невдало складається сезон для голкіпера Чорноморця Євгена Паста. У недавньому поєдинку з Олександрією воротар вийшов на заміну замість вилученого Дмитра Непогодова, однак вже через 8 хвилин залишив поле через травму.

Буяльський реалізовує пенальті

Орієнтовні склади

Чорноморець: Непогодов – Путря, Джеймс, Єрмаков, Селін – Кравченко, Політило, Наумець, Бобко, Брагару – Гладкий.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Циганков, Буяльський, Сидорчук, Гармаш, Кабаєв – Ванат.

Арбітри

Головний рефері – Андрій Коваленко (Полтава), асистенти: Володимир Журибіда (Луцьк) та Володимир Думенко (Харків), четвертий рефері – Віталій Романов (Дніпро).