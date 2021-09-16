Шахтар вже розпочав підготовку до поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Шахтар пригадав протистояння з Інтером у минулій Лізі чемпіонів, коли "гірникам" вдалось вистояти нічийний результат та здобути путівку до плей-офф Ліги Європи.

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Тепер віце-чемпіон України має намір реабілітуватись за несподіванку в матчі з Шерифом та здобути перемогу над "нерадзуррі". "Час перемагати" – саме такий слоган майбутнього протистояння з Інтером, яке відбудеться 28 вересня, початок о 19:45.

Зазначимо, що саме Шахтар та Інтер наразі розташувались у нижній частині групи D – "гірники" поступились Шерифу, а "нерадзуррі" – Реалу.

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