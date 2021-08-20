"Мудрик вже три роки, як в першій команді. Можливо, ще не настав його час. Всі знають його якості, рівень гри, талант.

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Коли він з м'ячем, всі вже чекають, що він обіграє трьох і заб'є гол. А я думаю, що почати потрібно з простого. Щоб він не помилявся, щоб люди його більше підтримували в цьому плані, щоб він якісь гольові дії робив", – сказав Судаков у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Мудрик – вихованець Шахтаря. За основу "гірників" дебютував 31 жовтня 2018 року у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти донецького Олімпіка. В УПЛ вперше зіграв 3 березня 2019 року проти того ж Олімпіка. Останні два сезони провів у Арсенал-Київ та Десні. У поточному сезоні в чемпіонаті України зіграв в 1 матчі.

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