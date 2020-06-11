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Чарльтон вдруге за півроку змінив власників – там працює легенда Динамо

18:11 312 Читать на русском
Чарльтон вдруге за півроку змінив власників – там працює легенда Динамо
Сергій Балтача / фото із соцмереж

В англійського клубу Чарльтон Атлетік з'явилися нові власники.

Бізнесмен із Манчестера Пол Елліот завершив процедуру купівлі Чарльтона, який виступає в англійському Чемпіошипі, повідомляє The Sun.

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Консорціум бізнесмена викупив права на клуб у East Street Investments. Цікаво, що ESI придбав Чарльтон лише минулого січня. Їхнє правління протривало менше 5 місяців. За цей час "червоні дрозди" здобули лише дві перемоги і наразі перебувають у зоні вильоту з Чемпіоншипу.

До слова, у системі Чарльтона працює колишній футболіст київського Динамо Сергій Балтача. Фахівець очолює одну із команд академії.

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Чарльтон Чарльтон Англія Чемпіоншип Сергій Балтача
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