Чарльтон вдруге за півроку змінив власників – там працює легенда Динамо

В англійського клубу Чарльтон Атлетік з'явилися нові власники.
Бізнесмен із Манчестера Пол Елліот завершив процедуру купівлі Чарльтона, який виступає в англійському Чемпіошипі, повідомляє The Sun.
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Консорціум бізнесмена викупив права на клуб у East Street Investments. Цікаво, що ESI придбав Чарльтон лише минулого січня. Їхнє правління протривало менше 5 місяців. За цей час "червоні дрозди" здобули лише дві перемоги і наразі перебувають у зоні вильоту з Чемпіоншипу.
До слова, у системі Чарльтона працює колишній футболіст київського Динамо Сергій Балтача. Фахівець очолює одну із команд академії.
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