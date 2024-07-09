Збірна Франції зіграє у півфіналі чемпіонату Європи з Іспанією. Les Bleus могли б і не дійти так далеко. Команда Дідьє Дешама має фантастичну лінію атаки, яка повністю провалює турнір. Французи спромоглися на Євро забити лише один гол і той з пенальті.

Зате пропустили лише один і в матчі, який не мав турнірного значення. Дякувати Франція повинна своєму голкіперу Майку Меньяну. Він кілька разів рятував команду від пропущених мʼячів, демонструючи світу свої найкращі якості. Майк у збірній не нова людина, але вперше на великому турнірі він є першим номером Франції. Це місце йому дісталося у спадок від Уго Льоріса, який закінчив карʼєру після чемпіонату світу в Катарі.

Став голкіпером, а мріяв про кар'єру нападника

Майк Меньян народився Кайєні, Французька Гвіана, хоча його батьки з Гаїті. Про батька воротаря майже нічого не відомо, а деякі джерела кажуть, що він міг бути футболістом. У нульових сім'я переїхала до Парижа, де й ріс маленький Майк із мамою та двома сестрами.

Майк Меньян / фото: LP/Arnaud Journois

У дитинстві футбол Меньяну був нецікавий. І тут немає нічого дивного. Хіба п'ятирічна дитина могла зрозуміти, ким би хотіла стати у майбутньому. Все змінилося у 2000 році. Маленький Майк із мамою відвідав Макдональдс. Для просування Євро-2000 в дитячому меню була іграшка – м'ячик.

"Я ніколи з ним не розлучався, брав із собою скрізь, постійно кидав і підкидав, навіть щось удома зламав", – згадував воротар.

У віці 8 років у паризькому регіоні Вільє-ле-Бель він починає грати у футбол, а потім приєднався до тренувального центру ПСЖ. Щоправда, в академію його брати не особливо хотіли і висунули умову. Майк був трішки бешкетником, не дуже добре навчався і віддавав перевагу грі з друзями. Заради своєї мрії стати професіональним гравцем він змінив ставлення до навчання.

Спочатку Меньян виступає на позиції нападника, яка йому дуже подобається. Лише після кількох десятків тестів його переводять у голкіпери. Позиція, яку він ніколи більше не покине.

"Ви знаєте, Майк – та ще скалка в дупі! У дитинстві він хотів бути форвардом, але через брак голкіперів я поставив його на ворота. Тоді він почав ходити за мною по п'ятах, натягував на мене куртку і все вмовляв: "Я хочу донести до вас – я хочу грати в атаці". Довелося піти на поступки і пообіцяти через раз ставити його вперед", – зі сміхом згадує француза тренер академії ПСЖ Ромен Даміано.

Бурхливе знайомство з Ібрагімовічем і крок до чемпіонства

У молодіжній команді столичного клубу він познайомився з майбутніми партнерами по національній команді – Адрієном Рабйо та Кінгслі Команом. З першим взаємини не одразу стали дружніми і футболістам довелося пройти через сварку.

Меньян, Рабйо, Менез на тренуванні ПСЖ, 2013 рік / фото: John Berry/Getty Images

"Під час нашої другої зустрічі ми ледь не побилися з Рабйо. Каюсь, я дуже невдало над ним пожартував, а він сприйняв це як неповагу. Зазвичай він дуже спокійний хлопець, але в нього неймовірно сильний характер. Відтоді ми з ним ладнаємо як брати", – розповідав Меньян.

Здавалося, для Майка все складалося дуже добре. ПСЖ вже на той час викупив Катар, в команду були залучені світові зірки і голкіпер міг спостерігати та тренуватися з найкращими. Але не все було так безхмарно.

У першій команді ПСЖ у Меньяна особливо не склалося – у 18 років його активно викликали на тренування з основною, але виграти конкуренцію в Альфонсо Ареоля і Сальваторе Сірігу на той момент було просто неможливо.

Зате там Майк познайомився зі Златаном Ібрагімовічем, з яким потім зустрівся вже в Мілані. Зірковий швед має досить важкий характер, а Меньян здається досить спокійним, хоча це зовсім не так. Характер у голкіпера крутий і навіть таким як Златан він може дати відсіч.

"Якось раз на тренуванні Златан забив мені гол – клянуся, такий удар не витягнув би навіть Буффон! Він обернувся і сказав: "Ти – лайно, а не воротар". Наступний удар уже був за мною, я тут же вигукнув йому у відповідь: "А ти – лайно, а не нападник". Він глянув на мене, але промовчав. Коли ми повернулися в роздягальню, Ібра тицьнув мене в плече: "Мені подобаються такі, як ти. Мені подобається твій характер".

️ Mike Maignan: "Zlatan scored a goal in training and told me: 'Sh*t keeper'.



I saved his next shot and told him: 'Sh*t striker'.



He looked at me, didn't say anything and when he got back to the locker room he told me: 'I like how you are, I like your personality'." pic.twitter.com/zvcuGwgiCH — The Football Crew (@theftblcrew) January 24, 2024

Златану дійсно сподобався Меньян. Ібра не шкодував свого часу і допомагав голкіперу рости. Після тренування обидва гравці залишалися на полі і відпрацьовували удари. Цей досвід знадобиться Майку в майбутньому. Француз був вражений тим, що Златан говорить те, що думає. Тому й сам Меньян не мовчить, коли того потребує момент.

Це зараз ПСЖ намагається втримувати своїх вихованців, підключати їх до першої команди, давати ігровий час, а тоді паризькі очільники не бачили перспектив. Тому Майк Меньян опинився на роздоріжжі, де вже на нього чекав Лілль. "Доги" заплатили за голкіпера скромний мільйон євро. Можливо, у північному клубі тоді не знали, що їм дістався справжній скарб і за дуже малі гроші.

У Ліллі Майку спочатку довелося посидіти на лаві запасних. Коли він отримував шанс виходити на поле, то вражав своїми здібностями. У підсумку легендарний Марсело Б'єлса зробив Меньяна першим номером у сезоні 2017/18. Щоправда, ту кампанію фанати "догів" згадують з жахом в очах. Лілль провалювався і ледь не вилетів з Ліги 1. Команду врятував Крістоф Гальтьє, який побудував той самий чемпіонський Лілль, і Майк там був ключовою фігурою.

Кілька років під керівництвом французького фахівця розкрили Меньяна широкій публіці і прочинили для нього двері у національну збірну. Кампанія 2018/19 стає майже ідеальною для Майка і його вибрали найкращим голкіпером Ліги 1. Враховуючи, яка була конкуренція у воротаря, це лише підтверджувало його прогрес.

А що було далі? Меньян прогресував з кожним роком, а чітко вибудований захист Лілля дозволяв голкіперу здобути звання одного з найнадійніших у французькому чемпіонаті. У сезоні 2020/21 Лілль виступав у Лізі Європи і саме там вперше помітив воротаря наставник Мілана Стефано Піолі.

"Я не знав Майка до гри проти Лілля в Лізі Європи. Вдома вони перемогли нас з рахунком 3:0 (на груповому етапі, 2020-21), і я кажу своєму тренеру воротарів наприкінці гри: “Цього ми повинні дотримуватися”. Його спілкування та присутність у грі мене вразили. Я був упевнений, що він чудовий воротар, але він виявився навіть кращим, ніж я думав. Він дуже прискіпливо готується до матчів, він гравець, який хоче постійно рости. Майк дуже мотивований. Коли ви, тренер, завжди повинні мотивувати всіх інших, через деякий час завжди чогось не вистачає. А Майк, йому нічого не бракує", – розповідав колишній тренер Мілана.

Stefano #Pioli :



""Je ne sais pas si Mike Maignan est le meilleur gardien de l'histoire du club, mais c'est sûr qu'il est un grand champion dans tout ce qu'il fait." pic.twitter.com/WIZ3RyjQlh — Milan Actu (@MilanActuFR) March 17, 2023

З Ліллем Меньян здобув титул чемпіона Франції, випередивши ПСЖ. А сам голкіпер став одним із найкращих не тільки в Лізі 1, а й на європейській арені. Зарекомендувавши себе у Франції, Майк підтримував високий рівень у Мілані, куди перейшов після чемпіонської кампанії з Ліллем. Із “россонері” француз теж взяв трофей і закохав у себе фанатів.

Хлопчисько-бешкетник, яким Меньян був у дитинстві, можливо ще присутній, але схований від очей публіки. Майк стежить за своїм режимом, щоб постійно бути у формі. Його режим непорушний: о 5-ій ранку він прокидається, година бігу, о 9-ій ранку заняття з інструктором, о 1-ій консультація з лікарем, о 17-ій – заняття боксом. У своїй наполегливості він схожий на Златана. Певно та зустріч у тренувальному центрі ПСЖ не пройшла даремно і найкращі риси Майк перейняв у Ібри.

"У нього велика особистість, він знає, чого хоче. І він готовий потрясти всіх, без дискримінації за статусом, якщо він вважає, що деякі не докладають зусиль. Вперше я побачив його під час матчу Гамбарделла в Реймсі у 2013 році. Він відбив два пенальті та сам реалізував один. Там ми побачили, що морально це було міцно", – розповів Олів'є Летанг, який працював з голкіпером у ПСЖ та Ліллі.

3 points on the table #MMseize pic.twitter.com/PvC7MAU6I4 — Magic Mike Maignan (@mmseize) December 13, 2020

Один із пунктів, які цікавлять Меньяна, це аналіз. Майк передивляється відео, щоб краще зрозуміти нападників. Він аналізує пенальті, штрафні, кутові. Під час матчу Майк старається стежити за жестами нападників, щоб мати психологічну перевагу. Якщо інколи Льоріс страждав від пресингу суперника, то Меньян більш спокійно поводиться, що дає впевненість всій команді. Дешам описує свого гравця, як "тиха сила". Меньян добре володіє ногами. Він знає, коли потрібно виконати коротку передачу, а коли потрібно здолати тиск за допомогою довгих передач. Це не тільки інстинкт, це результат його старань, які привели його туди, де він наразі є.

"Я думаю, що Майк – це воротар, який долає розрив між епохами. Він ризикує по-старому, особливо при грі у повітрі. Він не боїться наражати себе на небезпеку, як свого часу Фаб'єн Бартез. Сяє на полі і намагається щось змінити. Він не покладається лише на свої рефлекси. Раніше Меньян додавав трохи у роботі ногами, але зараз він більш зрілий, більш послідовний. Грає відповідно до того, що його позиція вимагає від решти команди, він воротар, який мислить колективно. Я бачив, як Майк пропускав безглузді голи, але це в минулому, він більше не робить великих помилок. Він еволюціонував, взяв відповідальність", – аналізує легендарний чемпіон Європи-1984 Жоель Батс.

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1️⃣5️⃣ arrêts depuis le début de l'Euro

1️⃣ seul but encaissé (sur penalty) ? #FiersdetreBleus @mmseize pic.twitter.com/Eavx2Dsrdd — Equipe de France (@equipedefrance) July 6, 2024

Меньян змусив забути про Льоріса

Із завершення міжнародної кар’єри Уго Льоріса у Дідьє Дешама був вибір з трьох голкіперів. І знову Майку довелося змагатися з Альфонсом Ареоля, з яким доля їх звела після ПСЖ. Цього разу Меньян не віддав те, що належало йому.

Вперше, як №1, голкіпер грає на Євро-2024. Він довів, що заслуговує на всю ту довіру, яка йде від тренерського штабу. На турнірі Майк зіграв у п’яти матчах і вже входить у число найкращих воротарів змагання.

Pressing question … Mike Maignan gets a Save but KDB doesn’t get a shot/SOT credited ? pic.twitter.com/AtDKYqfQhR — Herb (ZoePicks) (@Zoe_Picks) July 1, 2024

Загалом Меньян зробив 16 сейвів, кращий показник лише у Мамардашвілі з Грузії. Але у відсотковому співвідношенні француз найкращий – 94%. Це робить його другим воротарем в історії турніру після Ікера Касільяса на Євро-2012 (теж 94%). Майк зміг запобігти чотирьом пропущеним голам. У чвертьфіналі проти Португалії французький голкіпер не дав Кріштіану і Ко забити у свої ворота, а у серії післяматчевих пенальті випромінював впевненість. Хоча й не взяв жодного удару з "позначки", проте зміг відстояти на нуль 120+ хвилин.

"Меньян вселяє страх. У мене немає точного пояснення, але коли Жоау б'є в штангу, він знає, що воротар може відбити удар. Коли у вас є воротар, який може стрибнути і дістати м'яч, ви намагаєтеся бити в кут, і іноді цей кут – штанга. Проти Португалії це спрацювало", – сказав Мбаппе.

У матчі проти Іспанії французам знадобиться найкраща версія Майка Меньяна. Команда Луїса де ла Фуенте виграла всі матчі на турнірі, забила 11 голів, а склад не поступається талантом збірній Франції. Майк зробив усе, щоб Франція була у півфіналі, але пригоду можна продовжити ще на один матч.

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