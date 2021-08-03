"Футбол 24" знайомить із Вікторією Ткачук, яка представить Україну в фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх у Токіо.

Символічно, що 26-річна уродженка Хмельницької області представляє на токійській Олімпіаді Донеччину, нагадуючи усьому світу про єдність нашої нації. Вікторія Ткачук народилася у селищі Пліщин Шепетівського району, а в 17 років вступила до Донецького училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Саме тут і розпочалась її спортивна кар'єра.

Починаючи з 2012-го Ткачук майже щороку здобуває місце на п'єдесталі національних змаганнь у своїй коронній дисципліні – біг на 400 метрів із бар'єрами. У 2015-му вона стала бронзовою призеркою командного чемпіонату Європи, а у 2016-му вирушила у складі нашої збірної на свої перші Олімпійські ігри. Втім, на Олімпіаді в Ріо завоювати медаль їй не вдалося, українка вилетіла у півфіналі.

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Те, що Вікторія представила Україну на Іграх-2020 можна вважати справжнім везінням. У 2018-му вона зазнала травми, яка змусила її забути про спорт на 2 роки. Якби не пандемія та перенесення Олімпіади, то Ткачук нізащо не потрапила б у Токіо. Та навіть відібратися на головний планетарний спортивний форум після дворічної паузи було неабияким дивом.

Після зняття коронавірусних обмежень Федерація легкої атлетики України вирішила організувати у Києві забіг бар'єристок на 400 метрів, щоб надати їм змагальну практику. Саме цим шансом скористалася Вікторія. Несподівано для всіх, після двох років перерви вона подолала лінію фінішу першою з результатом 54,56 секунди, та навіть побила власний рекорд 55,28. Станом на літо 2020-го вона показала другий час у світовому сезоні після нідерландки Фемке Бол – 53,79.

На токійських Олімпійських іграх чарівна українка стала справжньою сенсацією, здобувши путівку у фінал змагань. Вікторія підкорила серця українських вболівальників, коли зворушливо чекала на результати суперниць.

А вже завтра, 4 серпня, Вікторія Ткачук та інша українка – Анна Рижикова – змагатимуться з Фемке Бол та іншими найкращими легкоатлетками світу у фіналі Олімпіади у Токіо. Старт о 05:30 за київським часом.

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