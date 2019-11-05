Чанцев – про Папу Гуйє: Йому треба закінчувати кар'єру

Відомий український тренер Анатолій Чанцев вважає, що поточна форма захисника СК Дніпро-1 Папи Гуйє – одна з причин невдалих результатів команди в останніх матчах.

"Вперше я побачив Папу Гуйє в Туреччині, куди на збір його привіз Кварцяний. Папа тоді виглядав незвично, здавався якимось диким, але потім в повній мірі розкрився.

Гуйє назвав найкращого українського тренера

Однак зараз важко зрозуміти, навіщо в СК Дніпро-1 задіюють Папу Гуйє. Вважаю, що йому потрібно закінчувати ігрову кар'єру. Думаю, тренерський штаб команди буде робити висновки і найближчим часом шукати йому заміну", – цитує Чанцева zbirna.com.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 програв п'ять останніх матчів в УПЛ і зараз посідає 9 місце в турнірній таблиці. Папа Гуйє зіграв за команду Дмитра Михайленка 6 матчів.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок