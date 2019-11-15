Чалханоглу яскравим танцем відсвяткував вихід збірної Туреччини на Євро-2020

Україна — 15:43 1123
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Ворскла призначила Максимова головним тренером
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Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку ПавелкаУкраїна — 15:08 312
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Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обойміЄвро-2020 — 14:54 1335
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"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив ОлександріїІнтерв’ю — 12:00 9532