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Чалханоглу яскравим танцем відсвяткував вихід збірної Туреччини на Євро-2020

14:40 216 Читать на русском
Чалханоглу яскравим танцем відсвяткував вихід збірної Туреччини на Євро-2020
Гравці збірної Туреччини / твіттер Євро-2020

Півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу продемонстрував свою радість від виходу на Євро-2020 у роздягальні.

 

Хакан Чалханоглу відсвяткував вихід на Євро-2020 народним турецьким танцем у роздягальні, повідомляє Sporxtv.

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Окрім цього, гравців збірної привітали керівники федерації футболу Туреччини одразу після гри.

Нагадаємо, Туреччина розписала безгольову нічию з Ісландією (0:0) та забезпечила путівку на Євро-2020.

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Євро-2020 Туреччина - Ісландія Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Туреччина Туреччина Відеоновини
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