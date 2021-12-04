Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу відкрив рахунок на виїзді проти Роми і зумів зірвати навіть аплодисменти від фанатів господарів.

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27-річний турок традиційно подавав кутовий, але цього разу вирішив одразу пробити по воротах. Голкіпер Роми Руй Патрісіу не був готовий до такої зухвалості і примудрився пропустити м'яч поміж ніг.

У нинішньому сезоні Серії А для Чалханоглу це вже 5-й гол. Нагадаємо, влітку Хакан на правах вільного агента перебрався в Інтер з Мілана.

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