Чалханоглу відзначився "сухим листом", принизивши голкіпера Роми
Глядачі центрального поєдинку 16-го туру Серії А стали свідками шикарного гола.
Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу відкрив рахунок на виїзді проти Роми і зумів зірвати навіть аплодисменти від фанатів господарів.
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27-річний турок традиційно подавав кутовий, але цього разу вирішив одразу пробити по воротах. Голкіпер Роми Руй Патрісіу не був готовий до такої зухвалості і примудрився пропустити м'яч поміж ніг.
У нинішньому сезоні Серії А для Чалханоглу це вже 5-й гол. Нагадаємо, влітку Хакан на правах вільного агента перебрався в Інтер з Мілана.
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