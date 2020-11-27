Вірогідність переходу турка до команди Сульшера складає 90 %. Про це інсайдер Крістіан Фальк розповів Sempre Milan.

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За його інформацією, Мілан проґавив вікно для початку перемовин про новий контракт із Чалханоглу. Як наслідок, представники хавбека вже встигли дійти до просунутої стадії перемовин з МЮ. Сторонам нібито залишилося узгодити зарплату виконавця. Контракт Чалханоглу з "россонері" чинний до літа 2021-го. Уже в січні він може підписати попередню угоду з новим клубом і перебратися туди влітку в статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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