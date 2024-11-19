Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу може отримати штраф і дискваліфікацію на 2-3 матчі.

Чалханоглу зізнався, що зустрічався з лідерами Курви Норд, яка є фанатським угрупованням Інтера. Тим самим хавбек порушив статтю 25 Кодексу спортивної юстиції, зокрема пункт 10, згідно з яким гравцям забороняється мати стосунки з представниками груп або групами вболівальників, що не входять в асоціації, афілійовані з клубами.

Блиск і вбогість Чалханоглу у відеоогляді матчу Інтер – Наполі – 1:1

Хакан дав зрозуміти, що пішов на це, незважаючи на те, що клуб заперечував проти таких зустрічей.

Як інформує TuttoSport, турок також давав свідчення стосовно арештів лідерів ультрас Мілана та Інтера (з Курви Норд і Курви Суд), яких звинувачують у вимаганні грошей з продажу квитків на Джузеппе Меацца та інших злочинах.

Згідно з джерелом, Чалханоглу може отримати великий штраф і 2-3 матчі дискваліфікації.

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