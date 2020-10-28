Англійський Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до півзахисника італійського Мілана Хакана Чалханоглу та готовий запропонувати йому довготривалий контракт.

26-річний турок потрапив до сфери зацікавлень "червоних дияволів", стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Чалханоглу розчарований недавньою пропозицією босів Мілана щодо нового контракту. Хавбек прагне заробляти більше, а Юнайтед нібито готовий надати йому таку можливість. Манкуніанці можуть запропонувати Чалханоглу 5-річну угоду. Якщо в листопаді новий раунд перемовин турецького півзахисника з "россонері" завершиться безрезультатно, то влітку він покине Сан-Сіро в статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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