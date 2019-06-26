Чачуа покинув Торпедо Кутаїсі

Півзахисник Амбросій Чачуа більше не є гравцем Торпедо Кутаїсі.

"У клубі почалися серйозні фінансові проблеми. Чотири місяці не платили зарплату, що і стало головною причиною мого рішення покинути грузинський клуб. Контракт з Торпедо розірвав, тому перебуваю в статусі вільного агента.

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Борги? Обіцяють погасити. Зараз юристи займаються цим питанням. Час покаже, як все завершиться.

Майбутнє? На даний момент чекаю конкретики. Україна, або знову зарубіжний досвід? Важко сказати на даний момент, подивимося", – цитує Чачуа FootBoom.

В Україні Чачуа захищав кольори львівських Карпат з 2013 по 2018 роки.

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