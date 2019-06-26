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Чачуа покинув Торпедо Кутаїсі

26 червня 23:46 279 Читать на русском
Чачуа покинув Торпедо Кутаїсі
Амбросій Чачуа / ФК Карпати Львів

Півзахисник Амбросій Чачуа більше не є гравцем Торпедо Кутаїсі.

"У клубі почалися серйозні фінансові проблеми. Чотири місяці не платили зарплату, що і стало головною причиною мого рішення покинути грузинський клуб. Контракт з Торпедо розірвав, тому перебуваю в статусі вільного агента.

"Це мій перший досвід у команді, яка виграє трофеї", – Швед прокоментував свої амбіції в Селтіку

Борги? Обіцяють погасити. Зараз юристи займаються цим питанням. Час покаже, як все завершиться.

Майбутнє? На даний момент чекаю конкретики. Україна, або знову зарубіжний досвід? Важко сказати на даний момент, подивимося", – цитує Чачуа FootBoom.

В Україні Чачуа захищав кольори львівських Карпат з 2013 по 2018 роки.

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Трансфери Світ Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Торпедо Кутаїсі Торпедо Кутаїсі Українці за кордоном
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