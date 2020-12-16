Звернення було зафіксоване ще 11 грудня, а от остаточна дата розгляду апеляції УАФ невідома.

Швейцарія – Україна: УАФ офіційно подала апеляцію на рішення про технічну поразку в Лізі націй

Згідно з документом на офіційному сайті CAS, українська сторона вимагає скасувати рішення щодо технічної поразки та розглядає варіанти із перенесенням матчу або визначення переможця поєдинку завдяки жеребкуванню.

Зазначимо, що заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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