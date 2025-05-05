Як повідомляє офіційний сайт Спортивного арбітражного суду, суд відмовився задовольняти апеляцію Футбольної федерації Косова з приводу присудження збірній цієї країни технічної поразки (0:3) рішенням УЄФА в поєдинку групового етапу Ліги націй проти збірної Румунії.

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15 листопада в компенсований до другого тайму час косовари, які грали в Бухаресті, вирішили піти з поля через те, що трибуни почали скандувати "Сербія, Сербія!". Через годину головний арбітр матчу офіційно припинив гру, бо футболісти збірної Косова відмовилися повертатися на поле. Контрольно-дисциплінарна комісія УЄФА розцінила такий демарш, як такий, що заслуговує на технічну поразку, а Федерацію футболу Румунії оштрафували на 128 тисяч євро і вона зіграє один домашній поєдинок за порожніх трибун.

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