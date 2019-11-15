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CAS відхилив апеляцію Манчестер Сіті у справі про порушення фінансового фейр-плей

15:37 96 Читать на русском
CAS відхилив апеляцію Манчестер Сіті у справі про порушення фінансового фейр-плей
Едерсон / Sky Sports

Манчестер Сіті мав намір заблокувати розслідування УЄФА через Спортивний арбітражний суд, проте програв справу.

Манчестер Сіті загрожує бан в Лізі чемпіонів, а їхню справу розглядатиме судова палата УЄФА, інформує The Independent.

Манчестер Сіті уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів внаслідок порушення фінансового фейр-плей

Нагадаємо, Манчестер Сіті звинувачується в тому, що надав недостовірну інформацію при вирішенні попереднього справи про порушення правил фінансового фейр-плей в 2014 році, а також надав неправдиву інформацію про розміри спонсорських угод.

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Додамо, що слідча група УЄФА, яка проводила розслідування, вимагала дискваліфікації англійського клубу як мінімум на один сезон.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів УЄФА Фінансовий fair-play Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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