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CAS відхилив апеляцію Леванте щодо дискваліфікації Барселони з Кубка Іспанії

14:35 216 Читать на русском
CAS відхилив апеляцію Леванте щодо дискваліфікації Барселони з Кубка Іспанії
CAS відхилив апеляцію Леванте щодо дискваліфікації Барселони / AS

Каталонський клуб продовжить виступи у Кубку Іспанії попри невдоволення Леванте.

За інформацією AS, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Леванте щодо матчу з Барселоною. Раніше "жаби" отримали відмову в апеляції від комітета Королівського футбольного союзу Іспанії.

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Зазначається, що таке рішення мотивують тим, що Леванте не встиг подати скаргу в установлені терміни, а саме протягом 2 діб після інциденту.

Поточний розіграш Кубка Іспанії не буде зупинятися. Нагадаємо, Леванте оскаржував участь в першому матчі з Барселоною захисника Чумі. Гравець не мав права виходити на поле у першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леванте (1:2) через перебір жовтих карток у поєдинках за дубль "блаугранас". Каталонці знехтували цим і 19-річний футболіст з'явився на полі.

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Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Барселона - Леванте: Четвер 17 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 0
Леванте
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