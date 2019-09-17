CAS скоротив термін єврокубкової дискваліфікації Неймара

Стало відомо, коли форвард ПСЖ зможе допомогти своїй команді у єврокубках.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації бразильського нападника Парі Сен-Жермен Неймара, повідомляє офіційний сайт суду. Футболіст був відсторонений на три єврокубкові матчі за критику на адресу суддів, що обслуговували матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед (1:3).

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Влітку французький клуб оскаржив дискваліфікацію в УЄФА, однак вона була відхилена. Після цього ПСЖ і бразилець подали апеляцію в CAS.

17 вересня спортивний арбітражний суд частково задовольнив запит ПСЖ і гравця, скоротивши дискваліфікацію Неймара до двох єврокубкових матчів. Неймар пропустить матчі з Реалом (18 вересня) і Галатасараєм (1 жовтня), але зможе допомогти команді у поєдинку 3-го туру групового етапу ЛЧ проти Брюгге (22 жовтня).

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