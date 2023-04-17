Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив без змін рішення Апеляційного комітету УАФ щодо довічної дискваліфікації Олександра Севідова, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, українського фахівця у квітні 2020 року дискваліфікували на 5 років (плюс 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки) у справі щодо участі ПФК Суми в договірних матчах. Однак, у травні 2021-го Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно.

До слова, Севідов за свою тренерську кар'єру встиг попрацювати з донецьким Металургом, кам'янською Сталлю, харківським Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом, Маріуполем та Минаєм (як консультант). За кордоном фахівець очолював молдовський Зімбру та болгарську Верею.

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