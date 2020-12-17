Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив рішення у суперечці Всесвітнього антидопінгового агентства з російськими функціонерами.

Росія відсторонена від міжнародних змагань на 2 роки, повідомляє офіційний сайт CAS.

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Лозаннський арбітраж підтвердив позицію Всесвітнього антидопінгового агентства у справі фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії. У найближчі 2 роки (до 16 грудня 2022-го) російські спортсмени будуть виступати під нейтральним прапором, без жодних державних символів – кольорів прапору, герба, виконання гімну тощо. Отже, збірна Росії не зможе грати на ЧС-2022 у звичному форматі.

Нагадаємо, що Мундіаль у Катарі запланований на листопад-грудень 2022 року.

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