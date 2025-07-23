За інформацією видання Atistics Medya, після довгих суперечок і апеляцій сторони дійшли компромісу, в результаті якого Шахтар отримає 1 мільйон євро. На цей момент Тете виступає в складі грецького Панатінаїкоса. Рішення CAS є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, донецький клуб придбав Тете у Греміо в лютому 2019 року за 15 млн євро. Бразилець скористався правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам тимчасово призупиняти контракти з українськими командами – у зв'язку з війною.

Спочатку вінгер грав на правах оренди за французький Ліон і Лестер, а пізніше приєднався до Галатасарая на правах вільного агента. Шахтар звернувся до суду і вимагав компенсації за трансфер Тете – клаусула в його угоді з "гірниками" становила 150 мільйонів євро.

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