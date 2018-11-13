Cаррі хоче бачити Фекіра у Челсі

Челсі зацікавлений у послугах нападника Ліона Набіля Фекіра.

За інформацією The Sun, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі є прихильником таланту француза і хоче бачити Набіля на Стемфорд Брідж. Наставник "синіх" особисто контактував з Фекіром і запропонував тому перейти у лондонський клуб.

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Зазначимо, у літнє трансферне вікно лідер Ліона узгодив контракт із англійським Ліверпулем, але угода зірвалася в останню мить, оскільки "червоні" побоювалися рецидивів травми коліна Набіля.

Чинний контракт Набіля Фекіра з Ліоном діє до 2020 року. У сезоні 2018/19 він провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Ціна Фекіра становить 60 мільйонів євро, за даними Transfermarkt.

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