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Cаррі, Гвардіола та ще 2 наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в АПЛ

16:52 79 Читать на русском
Cаррі, Гвардіола та ще 2 наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в АПЛ
Мауріціо Саррі / Reuters

Визначились претенденти на звання найкращого тренера місяця у англійській Прем'єр-лізі.

Англійська Прем'єр-ліга визначила номінантів на приз найкращому тренеру жовтня.

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На нагороду претендують керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (3 матчі – 2 перемоги, 1 нічия), наставник Борнмута Едді Хау (4 матчі – 3 перемоги, 1 нічия), головний тренер Брайтона Кріс Г'ютон (3 матчі – 3 перемоги) та керманич Челсі Мауріціо Саррі (3 матчі – 2 перемоги, 1 нічия).

Голосування за найкращого тренера місяця закінчиться 6 листопада. Проголосувати можна на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Едді Хау Едді Хау Кріс Г'ютон Кріс Г'ютон
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