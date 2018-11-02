Cаррі, Гвардіола та ще 2 наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в АПЛ

Визначились претенденти на звання найкращого тренера місяця у англійській Прем'єр-лізі.
Англійська Прем'єр-ліга визначила номінантів на приз найкращому тренеру жовтня.
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На нагороду претендують керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (3 матчі – 2 перемоги, 1 нічия), наставник Борнмута Едді Хау (4 матчі – 3 перемоги, 1 нічия), головний тренер Брайтона Кріс Г'ютон (3 матчі – 3 перемоги) та керманич Челсі Мауріціо Саррі (3 матчі – 2 перемоги, 1 нічия).
Голосування за найкращого тренера місяця закінчиться 6 листопада. Проголосувати можна на офіційному сайті Прем'єр-ліги.
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