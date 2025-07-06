– У Кудрівки найменший бюджет серед команд Прем'єр-ліги?

– Чи не кожен журналіст цікавиться бюджетом клубу. Він у нас буде таким, яким буде. Важливо, щоб гравці були екіпіровані, можна було проводити якісні збори. Упевнений, що наш президент і генеральний директор зроблять так, щоб на цьому етапі було комфортно для команди.

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– Тренеру набагато легше працювати, коли у футболістів немає фінансових питань до клубу. З цим зараз усе нормально?

– У нас немає великих заборгованостей перед гравцями. Усе йде в штатному режимі, – сказав Баранов для Sport.ua.

Нагадаємо, Кудрівка посіла четверте місце у минулому сезоні Першої ліги. Команда з Чернігівської області обіграла Ворсклу у перехідних матчах та вперше у своїй історії вийшла до УПЛ.

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