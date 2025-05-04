Головний тренер кам'янець-подільської команди Сергій Нагорняк розповів про головних конкурентів та історичний вихід в еліту.

– Перед початком сезону, кого ви вважали головним конкурентом Епіцентру?

– Перш за все, Металіст 1925. Вони вилетіли з УПЛ, тому хотіли одразу повернутися у вищу лігу. Ця команда з амбіціями. Природно, і Буковину, в яку прийшов новий інвестор.

Епіцентр здолав ЮКСА та вперше в історії вийшов в УПЛ

– А хто по ходу сезону вас здивував?

– В принципі, все прогнозовано, у Чемпіонську групу пробилися всі ті, хто хотів і прагнув до цього. Можливо, більшого я очікував від Вікторії. Металіст непогано себе проявив і вважаю, що по праву перебуває в групі найсильніших.

– Керівництво клубу ставило завдання виходу в Прем'єр-лігу?

– Категорично, ні. Казали: "Спробуйте". Спроба виявилася вдалою.

– А ви що думали щодо цього?

– Я далеко не заглядав, а намагався йти від матчу до матчу. Насамперед ми планували потрапити в чемпіонську групу. Але апетит, як то кажуть, приходить під час їжі.

– Щоб так стабільно виступати, необхідне стійке фінансове становище. Із цим в Епіцентрі все нормально?

– Усе те, що декларували керівники, все виконується. У цьому питанні в нас все чітко. Я тут працюю майже чотири роки, тому можу сказати, всім би таких керівників.

– Попереду ще три тури. Які завдання ставитимете для себе та команди?

– Виграти в кожному з поєдинків, що залишилися. Попри те, що ми виконали завдання, у нас попереду три фінали. Боротьба за вихід в УПЛ триває, тому ми не хочемо, десь збавляти оберти, все має вирішуватися в чесному суперництві. Чи вистачить мотивації моїм підопічним? Я її їм дам.

– Наскільки нинішній склад Епіцентру відповідає вимогам Прем'єр-ліги?

– Поки про це говорити складно. Закінчимо сезон, а потім будемо визначатися.

– Але підсилення необхідне?

– Безумовно. Але яким воно буде, вирішимо в міжсезоння.

– За фінансовими умовами Епіцентр зможе запрошувати у свою команду гравців, які мають досвід виступу в УПЛ?

– І про це зараз рано говорити, оскільки бюджет може бути й іншим.

– Багато розмов ходило навколо стадіону в Кам'янці-Подільському. Чи зуміють привести його до вимог УПЛ?

– У цих технічних нюансах я не розбираюся, але те, що Епіцентр дуже хоче грати вдома, це факт. Будемо вірити й сподіватися, що все буде добре, – сказав Нагорняк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, для Епіцентра це перший вихід в УПЛ в історії клубу. Вони претендували на підвищення у класі в сезоні 2023/24, однак фінішували четвертими й в перехідних матчах за право виступати в Прем'єр-лізі програли рівненському Вересу за сумою двох матчів.

Згодом Епіцентр отримав ще один шанс потрапити в УПЛ. Після зняття СК Дніпро-1 з розіграшу чемпіонату нашвидкуруч було організовано "Турнір чотирьох", в якому змагались Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр. Підопічні Нагорняка вилетіли ще на стадії півфіналів, програвши по пенальті закарпатцям (основний час завершився з рахунком 3:3).

Перша ліга: Кудрівка закрутила інтригу в боротьбі за другу путівку до УПЛ, Прикарпаття зі скандалом перемогло Маріуполь